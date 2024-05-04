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Ракурс
Росіяни здійснили чергову масовану атаку «шахедами» по Україні, фото: «Мілітарний»

13 «шахедів» знищили сили ППО України в ніч на 4 травня (ІНФОГРАФІКА)

4 тра 2024, 08:49
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 квітня, атакували Україну 13 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» та чотирма зенітними керованими ракетами С-300.


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Усі пуски здійснювались із Бєлгородської області рф. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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