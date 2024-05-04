«Шахеди» атакували Дніпропетровщину — пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Російські дрони-камікадзе атакували Дніпропетровщину, фото: Zagorodna.com

https://racurs.ua/ua/n194984-shahedy-atakuvaly-dnipropetrovschynu-poshkodjeno-obiekt-krytychnoyi-infrastruktury.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 травня, атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе типу «Шахеди».

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У Павлоградському районі збили п’ять «шахедів». Про це повідомляється у Tekegram-каналі Дніпропетровської ОВА,

Але без руйнувань не минулося. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. А ще — три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили, — вказано в повідомленні.

Також постраждали чоловік та жінка — обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Крім того, ворог вночі та ввечері п’ять разів атакував Нікопольщину.

«Тероризуючи місцевих, використав важку артилерію, РСЗВ „Град“ і дрон-камікадзе. Гучно було у райцентрі і Марганецькій громаді», — зазначають в ОВА.

В результаті:

понівечені комунальне підприємство, ліцей, дві багатоповерхівки, банк, лінія електропередач;

є ураження об'єктів критичної інфраструктури;

люди не постраждали.