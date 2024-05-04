Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські дрони-камікадзе атакували Дніпропетровщину, фото: Zagorodna.com

«Шахеди» атакували Дніпропетровщину — пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

4 тра 2024, 09:37
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 травня, атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе типу «Шахеди».


.

У Павлоградському районі збили п’ять «шахедів». Про це повідомляється у Tekegram-каналі Дніпропетровської ОВА,

Але без руйнувань не минулося. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. А ще — три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили, — вказано в повідомленні.

Також постраждали чоловік та жінка — обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Крім того, ворог вночі та ввечері п’ять разів атакував Нікопольщину.

«Тероризуючи місцевих, використав важку артилерію, РСЗВ „Град“ і дрон-камікадзе. Гучно було у райцентрі і Марганецькій громаді», — зазначають в ОВА.

В результаті:

  • понівечені комунальне підприємство, ліцей, дві багатоповерхівки, банк, лінія електропередач;
  • є ураження об'єктів критичної інфраструктури;
  • люди не постраждали.

Ранок в районі розпочався з обстрілу. росіяни поцілили по Мирівській громаді. Зайнялася агрофірма. Інформація уточнюється, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів