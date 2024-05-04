На Одесщине обнаружили клад времен Крымского ханства, фото: ОО «Краеведы Одесщины»

https://racurs.ua/n194987-klad-s-serebryanymi-monetami-krymskogo-hanstva-nashli-v-odesskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

На Одещині виявили скарб із срібними монетами часів Кримського ханства.

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Знахідку було зроблено 22 квітня в яру біля села Флора у Подільському районі, повідомляється на Фейсбук-сторінці ГО «Краєзнавці Одещини».

Скарб складається зі 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму у 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що монети лежали в горщику на глибині 40 см. Зверху він був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20×20×5 см. Скоріше за все, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар.