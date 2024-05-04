Скарб зі срібними монетами Кримського ханства знайшли на Одещині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194987-skarb-zi-sribnymy-monetamy-krymskogo-hanstva-znayshly-na-odeschyni-foto.htmlРакурс
На Одещині виявили скарб із срібними монетами часів Кримського ханства.
Знахідку було зроблено 22 квітня в яру біля села Флора у Подільському районі, повідомляється на Фейсбук-сторінці ГО «Краєзнавці Одещини».
Скарб складається зі 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму у 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що монети лежали в горщику на глибині 40 см. Зверху він був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20×20×5 см. Скоріше за все, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар.
Зараз знахідка проходить детальне вивчення та опис після чого її планується передати до Подільського міського краєзнавчого музею в Одеській області, — зазначається в повідомленні.