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Ракурс
На Одещині виявили скарб часів Кримського ханства, фото: ГО «Краєзнавці Одещини»

Скарб зі срібними монетами Кримського ханства знайшли на Одещині (ФОТО)

4 тра 2024, 11:01
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На Одещині виявили скарб із срібними монетами часів Кримського ханства.


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Знахідку було зроблено 22 квітня в яру біля села Флора у Подільському районі, повідомляється на Фейсбук-сторінці ГО «Краєзнавці Одещини».

Скарб складається зі 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму у 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що монети лежали в горщику на глибині 40 см. Зверху він був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20×20×5 см. Скоріше за все, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар.

Зараз знахідка проходить детальне вивчення та опис після чого її планується передати до Подільського міського краєзнавчого музею в Одеській області, — зазначається в повідомленні.

На Одещині виявили скарб часів Кримського ханства, фото: ГО «Краєзнавці Одещини»

Джерело: Ракурс


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