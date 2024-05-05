Россияне давят на северо-запад от Авдеевки

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Росіяни тиснуть на північний захід від Авдіївки, але їхня кінцева мета незрозуміла.

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За даними аналітиків ISW, у ніч з 3 на 4 травня російські війська здійснили помітне тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського.

Експерти припускають: українські війська, можливо, вирішили обміняти простір на час, очікуючи на прибуття масштабної допомоги від США на фронт у найближчі тижні — відповідне рішення для недостатньо забезпечених ресурсами сил, які ризикують бути оточеними з флангу.

Разом з тим ISW продовжує оцінювати, що російські війська, ймовірно, намагаються скористатися обмеженим часовим «вікном» до прибуття західної військової допомоги, інтенсифікуючи наступальні операції, і що російські війська можуть здійснити подальші тактичні кроки в цьому напрямку в найближчому майбутньому