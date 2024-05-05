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Российская нечисть в Пасху ударила по центру Харькова
Российская нечисть в Пасху ударила по центру Харьковаhttps://racurs.ua/n195024-rossiyskaya-nechist-v-pashu-udarila-po-centru-harkova.htmlРакурс
Росіяни вдарили по центральній частині Харкова, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених.
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Вибухи пролунали після 14.00 у Великдень, 5 травня. На момент виходу новини було невідомо, чим саме били рашисти по місту.
Місцеві пабліки повідомили, що удар прийшовся по Шевченківському районі Харкова.
У Великодню ніч у Харкові сталося влучання «шахеда».
Вибух прогримів у приватному секторі Основ’янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки.
Внаслідок нічних ударів «Шахедів» по Харкову горів будинок, господарчі споруди. Постраждали шестеро людей, серед них дівчинка 2015 року народження, гостра реакція на стрес, повідомив 5 травня очільник ОВА Олег Синєгубов.