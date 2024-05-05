Російська нечисть у Великдень вдарила по центру Харкова

https://racurs.ua/ua/n195024-rosiyska-nechyst-u-velykden-vdaryla-po-centru-harkova.html

Ракурс

Росіяни вдарили по центральній частині Харкова, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених.

.

Вибухи пролунали після 14.00 у Великдень, 5 травня. На момент виходу новини було невідомо, чим саме били рашисти по місту.

Місцеві пабліки повідомили, що удар прийшовся по Шевченківському районі Харкова.

У Великодню ніч у Харкові сталося влучання «шахеда».