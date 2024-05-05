Семья Диего Марадоны требует выкопать и перезахоронить его тело

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Ракурс

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в ноябре 2020 года в результате сердечного приступа. Тогда его похоронили на частном кладбище Белла-Виста в пригороде Буэнос-Айреса.

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Однако теперь семья Марадоны требует, чтобы его останки выкопали и перенесли в мавзолей Мемориал дель Дьеса в столице Аргентины.

В письме, адресованном суду, родственники футболиста отмечают, что мавзолей является «гораздо более безопасным местом, чем нынешнее место захоронения», и что «всем людям должна быть предоставлена ​​возможность отдать дань уважения величайшему идолу Аргентины». Пока что суд в Буэнос-Айресе не ответил на это обращение.

За несколько недель до смерти в ноябре 2020 года Диего Марадона перенёс операцию на мозге. По оценки следователей, после неё были допущены серьезные ошибки в уходе на дому.

Из-за этого 4 июня начнётся судебный процесс, обвиняемыми по которому проходят личный врач Марадоны Леопольдо Луке, психиатр футболиста, а также ещё несколько медиков. Прокуратура обвиняет их в непредумышленном убийстве. Все подозреваемые отрицают обвинения. Если их признают виновными, им грозит тюремное заключение на срок до 25 лет.