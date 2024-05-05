Родина Дієго Марадони вимагає викопати та перепоховати його тіло

https://racurs.ua/ua/n195025-rodyna-diiego-maradony-vymagaie-vykopaty-ta-perepohovaty-yogo-tilo.html

Ракурс

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у листопаді 2020 року внаслідок серцевого нападу. Тоді його поховали на приватному цвинтарі Белла-Віста у передмісті Буенос-Айреса.

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Однак тепер родина Марадони вимагає, щоб його останки викопали та перенесли до мавзолею Меморіал дель Дьєса у столиці Аргентини.

У листі, адресованому суду, родичі футболіста зазначають, що мавзолей є «набагато безпечнішим місцем, ніж нинішнє місце поховання», і що «всім людям має бути надано можливість віддати шану найбільшому ідолу Аргентини». Поки що суд у Буенос-Айресі не відповів на це звернення.

За кілька тижнів до смерті у листопаді 2020 року Марадона переніс операцію на мозку. За оцінками слідчих, після неї було допущено серйозних помилок у догляді вдома.

Через це 4 червня розпочнеться судовий процес, звинуваченими у якому проходять особистий лікар Марадони Леопольдо Луке, психіатр футболіста, а також ще кілька медиків. Прокуратура звинувачує їх у ненавмисному вбивстві. Усі підозрювані заперечують звинувачення. Якщо їх визнають винними, їм загрожує ув’язнення терміном до 25 років.