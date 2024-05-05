Последствия подрыва автомобиля в Бердянске, скриншот видео

https://racurs.ua/n195027-v-okkupirovannom-berdyanske-likvidirovali-organizatora-pytochnoy-gur-video.html

Ракурс

В окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні, 5 травня, вранці знищили організатора катівні.

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Близько 9.40 у місті вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав євгену ананьєвському. Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони України.

Зазначається, що ананьєвський — один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії № 77, де він обіймав свою окупаційну посаду.