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В оккупированном Бердянске ликвидировали организатора пыточной — ГУР (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195027-v-okkupirovannom-berdyanske-likvidirovali-organizatora-pytochnoy-gur-video.htmlРакурс
В окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні, 5 травня, вранці знищили організатора катівні.
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Близько 9.40 у місті вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав євгену ананьєвському. Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони України.
Зазначається, що ананьєвський — один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії № 77, де він обіймав свою окупаційну посаду.
Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими євгена ананьєвського ліквідовано, — повідомили у ГУР.