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Ракурс
Наслідки підриву автівки у Бердянську, скріншот відео

В окупованому Бердянську ліквідували організатора катівні — ГУР (ВІДЕО)

5 тра 2024, 15:56
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В окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні, 5 травня, вранці знищили організатора катівні.


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Близько 9.40 у місті вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав євгену ананьєвському. Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони України.

Зазначається, що ананьєвський — один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії № 77, де він обіймав свою окупаційну посаду.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими євгена ананьєвського ліквідовано, — повідомили у ГУР.

Джерело: Ракурс


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