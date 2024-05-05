Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты днем 5 мая нанесли авиаудар по Харькову, фото: ГСЧС
Последствия российского авиаудара по Харькову показали ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n195032-posledstviya-rossiyskogo-aviaudara-po-harkovu-pokazali-gschs-foto.htmlРакурс
Харків сьогодні, 5 травня, вдень зазнав чергового удару авіації російської загарбників.
.
Російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на середмістя. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті:
- постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автівки;
- щонайменше 10 цивільних людей отримали поранення;
- на місці одного з влучань зайнялась суха трава, рятувальники оперативно ліквідували пожежу;
- за іншою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері.
Наразі проводиться обстеження вражених територій та об'єктів. На місці працюють психологи та сапери ДСНС, — зазначають у відомстві.