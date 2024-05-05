Рашисти вдень 5 травня завдали авіаудару по Харкову, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n195032-naslidky-rosiyskogo-aviaudaru-po-harkovu-pokazala-dsns-foto.html

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Харків сьогодні, 5 травня, вдень зазнав чергового удару авіації російської загарбників.

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Російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на середмістя. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті:

постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автівки;

щонайменше 10 цивільних людей отримали поранення;

на місці одного з влучань зайнялась суха трава, рятувальники оперативно ліквідували пожежу;

за іншою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері.