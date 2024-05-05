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Рашисти вдень 5 травня завдали авіаудару по Харкову, фото: ДСНС
Наслідки російського авіаудару по Харкову показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195032-naslidky-rosiyskogo-aviaudaru-po-harkovu-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Харків сьогодні, 5 травня, вдень зазнав чергового удару авіації російської загарбників.
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Російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на середмістя. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті:
- постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автівки;
- щонайменше 10 цивільних людей отримали поранення;
- на місці одного з влучань зайнялась суха трава, рятувальники оперативно ліквідували пожежу;
- за іншою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері.
Наразі проводиться обстеження вражених територій та об'єктів. На місці працюють психологи та сапери ДСНС, — зазначають у відомстві.