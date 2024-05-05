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Ракурс
Рашисти вдень 5 травня завдали авіаудару по Харкову, фото: ДСНС

Наслідки російського авіаудару по Харкову показала ДСНС (ФОТО)

5 тра 2024, 18:38
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Харків сьогодні, 5 травня, вдень зазнав чергового удару авіації російської загарбників.


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Російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на середмістя. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті:

  • постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автівки;
  • щонайменше 10 цивільних людей отримали поранення;
  • на місці одного з влучань зайнялась суха трава, рятувальники оперативно ліквідували пожежу;
  • за іншою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері.

Наразі проводиться обстеження вражених територій та об'єктів. На місці працюють психологи та сапери ДСНС, — зазначають у відомстві.

Рашисти вдень 5 травня завдали авіаудару по Харкову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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