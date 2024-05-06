Войска россии ночью атаковали Сумы, город частично без электричества

Армія рф у ніч на 6 травня завдала ракетно-дронового удару по Сумщині. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури — високовольтний об'єкт НЕК «Укренерго».

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Російські війська завдали авіаудару по енергетичних об'єктах Сумщини, а також атакували область 13-ма безпілотниками типу Shahed. Сили ППО збили 12 з них., повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 6 травня російські загарбники атакували з північного напрямку Сумщину 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Запуск здійснювали з території Курської області рф.

Внаслідок атаки «шахедів» у Сумах розгортають пункти незламності, а об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення. Вночі 6 травня у Сумах частково зникло електро- і водопостачання, також без світла частина районів Харкова.

Також сьогодні у Сумах на лінії виїхали лише тролейбуси з автономним ходом у зв’язку зі станом енергосистеми. Частково немає світла у Лебедині, Білопіллі та Охтирці Сумської області.

Атакує ворог і енергооб'єкти Харківщини. Учора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго. Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об'єктами енергетичної інфраструктури, повідомляє «Укренерго».