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В Кропивницком ликвидировали масштабный пожар, фото: ГСЧС
В Кропивницком ликвидировали пожар на производстве лакокрасочной продукции (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n195064-v-kropivnickom-likvidirovali-pojar-na-proizvodstve-lakokrasochnoy-produkcii-foto-video.htmlРакурс
У Кропивницькому о 15.40 рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції.
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Про це сьогодні, 6 травня, повідомляє прес-служба ДСНС
У резервуарному парку зайнялися дві ємності з рідинами (розчинниками) та 200 кв. м поруч розташованої будівлі на території підприємства, — вказано в повідомленні. — На жаль, один чоловік загинув, ще одного — травмовано (опіки руки).
Причини пожежі та обставини смерті чоловіка наразі встановлюються.