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Ракурс
У Кропивницькому ліквідували масштабну пожежу, фото: ДСНС

У Кропивницькому ліквідували пожежу на виробництві лакофарбової продукції (ФОТО, ВІДЕО)

6 тра 2024, 18:32
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У Кропивницькому о 15.40 рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції.


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Про це сьогодні, 6 травня, повідомляє прес-служба ДСНС

У резервуарному парку зайнялися дві ємності з рідинами (розчинниками) та 200 кв. м поруч розташованої будівлі на території підприємства, — вказано в повідомленні. — На жаль, один чоловік загинув, ще одного — травмовано (опіки руки).

Причини пожежі та обставини смерті чоловіка наразі встановлюються.

У Кропивницькому ліквідували масштабну пожежу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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