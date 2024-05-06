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У Кропивницькому ліквідували масштабну пожежу, фото: ДСНС
У Кропивницькому ліквідували пожежу на виробництві лакофарбової продукції (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195064-u-kropyvnyckomu-likviduvaly-pojeju-na-vyrobnyctvi-lakofarbovoyi-produkciyi-foto-video.htmlРакурс
У Кропивницькому о 15.40 рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції.
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Про це сьогодні, 6 травня, повідомляє прес-служба ДСНС
У резервуарному парку зайнялися дві ємності з рідинами (розчинниками) та 200 кв. м поруч розташованої будівлі на території підприємства, — вказано в повідомленні. — На жаль, один чоловік загинув, ще одного — травмовано (опіки руки).
Причини пожежі та обставини смерті чоловіка наразі встановлюються.