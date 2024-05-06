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У Кропивницькому спалахнула пожежа на хімічному виробництві, фото: ДСНС
У Кропивницькому сталася пожежа на хімпідприємстві, є загиблий (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195059-u-kropyvnyckomu-stalasya-pojeja-na-himpidpryiemstvi-ie-zagyblyy-foto.htmlРакурс
У Кропивницькому сьогодні, 6 травня, сталася пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції.
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Про це повідомляється на у Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС у Кіровоградській області.
Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події було встановлено, що горить ємність з рідинами на території резервуарного парку підприємства, — вказано в повідомленні.
Станом на 15.00 пожежу було локалізовано.
Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка (паспортні дані встановлюються). Ліквідація пожежі триває, — зазначають у ДСНС.