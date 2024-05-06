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Ракурс
У Кропивницькому спалахнула пожежа на хімічному виробництві, фото: ДСНС

У Кропивницькому сталася пожежа на хімпідприємстві, є загиблий (ФОТО)

6 тра 2024, 15:49
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У Кропивницькому сьогодні, 6 травня, сталася пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції.


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Про це повідомляється на у Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС у Кіровоградській області.

Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події було встановлено, що горить ємність з рідинами на території резервуарного парку підприємства, — вказано в повідомленні.

Станом на 15.00 пожежу було локалізовано.

Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка (паспортні дані встановлюються). Ліквідація пожежі триває, — зазначають у ДСНС.

У Кропивницькому спалахнула пожежа на хімічному виробництві, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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