Шесть утопленников обнаружили за день в Тисе — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n195069-shest-utoplennikov-obnarujili-za-den-v-tise-smi-foto.htmlРакурс
У річці Тиса сьогодні, 6 травня, були виявлені тіла шести потопельників.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на інформовані джерела.
Зазначається, що чотири тіла були виявлені на українській стороні, ще два — на румунській.
Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці, на це вказує стан у якому вони знаходяться, — зазначив він. — Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років.
За інформацією журналіста, одне тіло виявили поблизу населеного пункту Сокирниця, одне поблизу Тячева, а ще одне неподалік Буштина.
Прошу всіх, у кого виникла ідея перетнути цю гірську річку — відмовитися від цього, адже вода в ній підступніша та небезпечніша ніж здається на перший погляд, — наголосив він.
Раніше сьогодні у Держприкордонслужбі України повідомляли про виявлення тіла людини на березі Тиси.
Загиблий — чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Виявили тіло прикордонники Румунії зі свого боку кордону, про що повідомили українських колег. Особу потопельника наразі встановлюють, оскільки документів при ньому не знайдено, — зазначалося у повідомленні.
У ДПСУ тоді повідомляли, що за час повномасштабного російського вторгнення зафіксовано вже 25 летальних випадків на річковій ділянці кордону під час його незаконного перетину.