Последствия обстрелов Сумщины. Фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n195084-odin-pogib-a-chetvero-postradali-v-rezultate-obstrela-sumschiny.html

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Сумська область 6 травня була обстріляна ворогом понад 200 разів.

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Окупанти завдали по території регіону 224 удари. Внаслідок обстрілів було пошкоджено 10 приватних будинків, три приватних домоволодіння, шість багатоквартирних будинків, вісім транспортних засобів, дві будівлі елеватора, дві адмінбудівлі, об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Також пошкоджено майно одного з підприємств, магазин та складське приміщення. Про це 7 травня повідомила Національна поліція.

Крім того, ворог знищив ангар підприємства. Загорівся резервуар з паливо-мастильними матеріалами.

Одна людина загинула, а четверо дістали поранення. Серед постраждалих двоє дітей.

Нагадаємо, у Харківській області російська авіація скинула чотири авіабомби на Золочів. Прямим влучанням було знищено котельню дитячо-юнацької спортивної школи та два приватних будинки. Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримала 59-річна жінка, а також двоє поліцейських, які перебували на чергуванні у відділенні поліції.