Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского ракетного удара по Винницкой области, фото: ГСЧС
Российский ракетный удар вызвал пожар на объекте критической инфраструктуры Винницкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n195120-rossiyskiy-raketnyy-udar-vyzval-pojar-na-obekte-kriticheskoy-infrastruktury-vinnickoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 травня, під ранок завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині.
.
В результаті влучання, виникла масштабна пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС Вінниччини.
На щастя, ніхто з працівників об'єкта та цивільне населення не постраждали, — вказано в повідомленні.
До ліквідації пожежі залучалися 63 надзвичайників та 18 одиниць техніки.
Надзвичайники вкотре закликають жителів області, не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу! — наголошують у ДСНС.