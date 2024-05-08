Последствия российского ракетного удара по Винницкой области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n195120-rossiyskiy-raketnyy-udar-vyzval-pojar-na-obekte-kriticheskoy-infrastruktury-vinnickoy-oblasti-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 8 травня, під ранок завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині.

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В результаті влучання, виникла масштабна пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС Вінниччини.

На щастя, ніхто з працівників об'єкта та цивільне населення не постраждали, — вказано в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучалися 63 надзвичайників та 18 одиниць техніки.