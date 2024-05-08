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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Вінниччині, фото: ДСНС

Російський ракетний удар спричинив пожежу на об'єкті критичної інфраструктури Вінниччини (ФОТО)

8 тра 2024, 13:51
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Російські загарбники сьогодні, 8 травня, під ранок завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині.


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В результаті влучання, виникла масштабна пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС Вінниччини.

На щастя, ніхто з працівників об'єкта та цивільне населення не постраждали, — вказано в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучалися 63 надзвичайників та 18 одиниць техніки.

Надзвичайники вкотре закликають жителів області, не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу! — наголошують у ДСНС.

Наслідки російського ракетного удару по Вінниччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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