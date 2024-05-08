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Наслідки російського ракетного удару по Вінниччині, фото: ДСНС
Російський ракетний удар спричинив пожежу на об'єкті критичної інфраструктури Вінниччини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195120-rosiyskyy-raketnyy-udar-sprychynyv-pojeju-na-obiekti-krytychnoyi-infrastruktury-vinnychchyny-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 травня, під ранок завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині.
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В результаті влучання, виникла масштабна пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС Вінниччини.
На щастя, ніхто з працівників об'єкта та цивільне населення не постраждали, — вказано в повідомленні.
До ліквідації пожежі залучалися 63 надзвичайників та 18 одиниць техніки.
Надзвичайники вкотре закликають жителів області, не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу! — наголошують у ДСНС.