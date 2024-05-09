Нефтебаза в Краснодарском крае рф загорелась. Фото: Telegram-канал Mash

https://racurs.ua/n195145-neftebazu-v-krasnodarskom-krae-rf-atakovali-drony-video.html

Ракурс

Нафтобаза в Краснодарському краї росії була атакована безпілотниками.

.

Удар по ворожому об'єкту було завдано у ніч проти 9 травня. Нафтобаза, яка була атакована БПЛА, розташована у селі Юрівка на Кубані. Прогримів вибух. Про це пишуть Telegram-канали Mash та ВЧК-ОГПУ.

Пропагандисти заявили про «приземлення» системою РЕБ шести нібито українських дронів. Однак повідомляється про пожежу на території нафтобази — горіли резервуари з паливом. За даними Оперативного штабу Краснодарського краю, уламки впали на території нафтобази.

На місці події працюють 62 пожежники та 20 одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Водночас Міністерство оборони росії не звітувало про збиття дронів у Краснодарському краї.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня дрони атакували Рязанський НПЗ, який знаходиться у 460 км від кордону з Україною. Це був третій за потужністю серед російських нафтопереробних заводів, що може переробляти понад 17 млн т нафти на рік.