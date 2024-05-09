Александра Кубракова могут уволить с должности вице-премьера. Фото:

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Звільнення Олександра Кубракова розглядатиме Верховна Рада.

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У четвер, 9 травня, в парламенті зареєстрували проект постанови № 11248 про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Проект постанови подала група народних депутатів, зокрема голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Про це повідомляється на сайті ВРУ.

У пояснювальній записці до проекту постанови вказано, що ініціатива щодо звільнення Кубракова із займаної посади пов’язана з провалом регіональної політики, яка входить у зону відповідальності посадовця.

Заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram написав, що питання в залі мають розглянути 9 травня.

Як відомо, з 19 листопада 2019 року по 20 травня 2021 року Кубраков очолював Державне агентство автомобільних доріг. Міністром інфраструктури його призначили 20 травня 2021 року. А 1 грудня 2022 року він став віце-прем'єр-міністром України з питань відновлення.

Нагадаємо, 1 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.