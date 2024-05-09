Рада проголосовала за поднятие штрафов для уклонистов

https://racurs.ua/n195151-rada-progolosovala-za-podnyatie-shtrafov-dlya-uklonistov.html

Ракурс

Посилення штрафів за порушення мобілізації підтримала Верховна Рада.

.

Український парламент у четвер, 9 травня, проголосувала в цілому за законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративні правопорушення за порушення мобілізації. Документ № 10379 підтримали 256 депутатів з усіх фракцій. Про це народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко повідомили у Telegram.

Зазначається, що сума штрафів за порушення мобілізації становитиме від 8 тис. 500 грн до 204 тис. грн. Раніше вони становили від 510 грн до 8 тис. 500 грн. Рахунки громадян блокуватимуть, а майно арештовуватимуть, бо суми штрафів можуть бути занадто великими для українців. Також порушників зможуть затримувати на термін до трьох діб.

Геращенко поінформувала, що цей законопроект збільшує строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання. Крім того, запроваджується кримінальна відповідальність за відмову від медичного огляду під час мобілізації.

Також нардеп наголосила, що тепер покарання за порушення військового обліку жорсткіші, ніж за деякі військові правопорушення, зокрема за дезертирство. Однак, за її словами, до другого читання деякі статті послаблять.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада підтримала указ президента № 11234, котрий передбачає продовження дії воєнного стану ще на 90 днів — з 14 травня до 11 серпня 2024 року.