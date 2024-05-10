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Чехия передала Украине первый тренажёр истребителя F-16
Чехия передала Украине первый тренажёр истребителя F-16https://racurs.ua/n195183-chehiya-peredala-ukraine-pervyy-trenajer-istrebitelya-f-16.htmlРакурс
Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.
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Про це повідомили 10 травня Повітряні сили.
Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи, написав у своєму Телеграм-каналі командувач ПС Микола Олещук.
Частина українських пілотів вже завершує навчання на F-16. Про це раніше 9 травня заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш.
Підготовка невпинна, цей процес постійно продовжується на різних рівнях. Ми вже маємо льотчиків, які завершують навчання на F-16. І як тільки винищувачі прибудуть в Україну, ці пілоти будуть готові до виконання бойових завдань безпосередньо в повітряному просторі в українському небі, — заявив Євлаш.