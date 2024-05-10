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Ракурс
Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16

Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16

10 тра 2024, 11:56
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Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.


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Про це повідомили 10 травня Повітряні сили.

Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи, написав у своєму Телеграм-каналі командувач ПС Микола Олещук.

Частина українських пілотів вже завершує навчання на F-16. Про це раніше 9 травня заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш.

Підготовка невпинна, цей процес постійно продовжується на різних рівнях. Ми вже маємо льотчиків, які завершують навчання на F-16. І як тільки винищувачі прибудуть в Україну, ці пілоти будуть готові до виконання бойових завдань безпосередньо в повітряному просторі в українському небі, — заявив Євлаш.

Джерело: Ракурс


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