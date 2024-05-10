Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16

https://racurs.ua/ua/n195183-chehiya-peredala-ukrayini-pershyy-trenajer-vynyschuvacha-f-16.html

Ракурс

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

.

Про це повідомили 10 травня Повітряні сили.

Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи, написав у своєму Телеграм-каналі командувач ПС Микола Олещук.

Частина українських пілотів вже завершує навчання на F-16. Про це раніше 9 травня заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш.