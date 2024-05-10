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Минобороны подтвердило попытку россиян прорвать линию обороны на севере Харьковщины
Минобороны подтвердило попытку россиян прорвать линию обороны на севере Харьковщиныhttps://racurs.ua/n195187-minoborony-podtverdilo-popytku-rossiyan-prorvat-liniu-oborony-na-severe-harkovschiny.htmlРакурс
Міністерство оборони повідомляє, що приблизно о 5.00 10 травня армія рф намагалася прорвати нашу лінію оборони на Харківщині.
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Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.
Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога, — йдеться у повідомлені.
Раніше Харківська ОВА повідомила, що росіяни посилили обстріли на північному напрямку.
Усю ніч ворог обстрілював прикордоння, зокрема місто Вовчанськ, з артилерії, РСЗВ та бив керованими авіаційними бомбами. Також були спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп прорвати кордон.
Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку, — йдеться у повідомлені.
З міста Вовчанськ на Харківщині евакуюють людей через щільні ворожі обстріли.
Складно сказати, з яких саме населених пунктів обстрілюють. Перетину кордону росіянами немає. Займаємось евакуацією. Дітей у місті не залишилось, — розповів начальник МВА Тамаз Гамбарашвілі.
Протягом доби на Вовчанському напрямку росіяни здійснювали авіаудари КАБами.
Що кажуть про ситуацію на кордоні Харківщини з росією аналітики DeepState
Там справді ворог активізувався. Активізація почалася зі щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження прикордонних населених пунктів. Активно застосовуються системи РЕБ та БПЛА.
Противник пробує заходити та закріплятися в ряді населених пунктів уздовж кордону, зокрема в селах Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка. Також пробує зайти в населені пункти Гатище, Плетенівка.
Основними силами росіян наразі є піхота з підтримкою невеликої кількості техніки. Далі згаданих населених пунктів рухатися не наважуються. Можливо, очікується залучення основних сил.