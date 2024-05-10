Міноборони підтвердило спробу росіян прорвати лінію оборони на півночі Харківщини

Міністерство оборони повідомляє, що приблизно о 5.00 10 травня армія рф намагалася прорвати нашу лінію оборони на Харківщині.

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Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога, — йдеться у повідомлені.

Раніше Харківська ОВА повідомила, що росіяни посилили обстріли на північному напрямку.

Усю ніч ворог обстрілював прикордоння, зокрема місто Вовчанськ, з артилерії, РСЗВ та бив керованими авіаційними бомбами. Також були спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп прорвати кордон.

Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку, — йдеться у повідомлені.

З міста Вовчанськ на Харківщині евакуюють людей через щільні ворожі обстріли.

Складно сказати, з яких саме населених пунктів обстрілюють. Перетину кордону росіянами немає. Займаємось евакуацією. Дітей у місті не залишилось, — розповів начальник МВА Тамаз Гамбарашвілі.

Протягом доби на Вовчанському напрямку росіяни здійснювали авіаудари КАБами.

Що кажуть про ситуацію на кордоні Харківщини з росією аналітики DeepState

Там справді ворог активізувався. Активізація почалася зі щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження прикордонних населених пунктів. Активно застосовуються системи РЕБ та БПЛА.

Противник пробує заходити та закріплятися в ряді населених пунктів уздовж кордону, зокрема в селах Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка. Також пробує зайти в населені пункти Гатище, Плетенівка.

Основними силами росіян наразі є піхота з підтримкою невеликої кількості техніки. Далі згаданих населених пунктів рухатися не наважуються. Можливо, очікується залучення основних сил.