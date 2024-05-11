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Украина периодически привлекает аварийную помощь из-за дефицита электроэнергии, фото:

Украина будет привлекать аварийную помощь — население призывают уменьшить энергопотребление

11 мая 2024, 13:05
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Україна минулої доби покрила потреби споживачів електроенергії власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.


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Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 1% від добового споживання. Про це повідомляє прес-служба Міненергетики.

Сьогодні, 11 травня, на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Нестача електроенергії, у зв’язку з якою знову залучать аварійне постачання, прогнозується і на вечір поточної доби. Тож у Міненергетики закликають:

  • споживачів — зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17.00 до 22.00);
  • промисловість — переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Вчора через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості — у Кривому Розі. Обмеження у цих регіонах діють і сьогодні.

З 18.00 п’ятниці до 6.30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося, — зазначають у відомстві.

Источник: Ракурс


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