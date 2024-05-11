Україна залучатиме аварійну допомогу — населення закликають зменшити енергоспоживання

Україна періодично залучає аварійну допомогу через дефіцит електроенергії

https://racurs.ua/ua/n195217-ukrayina-zaluchatyme-avariynu-dopomogu-naselennya-zaklykaut-zmenshyty-energospojyvannya.html

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Україна минулої доби покрила потреби споживачів електроенергії власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

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Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 1% від добового споживання. Про це повідомляє прес-служба Міненергетики.

Сьогодні, 11 травня, на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Нестача електроенергії, у зв’язку з якою знову залучать аварійне постачання, прогнозується і на вечір поточної доби. Тож у Міненергетики закликають:

споживачів — зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17.00 до 22.00);

промисловість — переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Вчора через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості — у Кривому Розі. Обмеження у цих регіонах діють і сьогодні.