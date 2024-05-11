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Ракурс
Российские захватчики пытаются захватить населенные пункты Харьковщины, фото: «Википедия»

Продолжаются оборонные бои за населенные пункты Харьковщины, расположенные в «серой зоне» — ОСУО «Хортица»

11 мая 2024, 13:40
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Українські військові сьогодні, 11 травня, продовжують протидіяти окупантам, які активізувалися у прикордонних регіонах Харківської області.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин, повідомляє агентство «РБК-Україна».

На даний час тривають оборонні бої. На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в «сірій зоні» — Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве, — розповів він.

За словами Волошина, сили оборони діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.

Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується, — додав він.

Джерело: «РБК-Україна»

Источник: Ракурс


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