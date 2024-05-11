ГУР определило, кто пилотов рф обстреливает Украину «Кинжалами». Фото:

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Встановлені імена воєнних злочинців рф, які обстрілюють Україну «Кинджалами».

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Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ, які атакують Україну цим видом зброї. Про це 11 травня повідомляється на сайті ГУР.

Також розвідники ідентифікували сімох офіцерів з-поміж технічного персоналу полку. Серед 44 росіян є полковник, сім підполковників та декілька майорів. Повний список цих рашистів опубліковано на веб-сторінці воєнної розвідки.

Встановлено, що 44-й окремий авіаполк був сформований 1 грудня 2021 року й постійно дислокується на аеродромі «Саваслєйка» Нижньогородської області росії. Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків — винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

ГУР з’ясувало також бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Як відомо, авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 «Кинджал» може завдавати максимально швидких ударів на дистанції до 2 тис. км. Бойова частина складає 500 кг.

Нагадаємо, у грудні британська розвідка повідомляла, що Україна досягла успіхів у перехопленні балістичних ракет «Кинджал», котрі російський диктатор володимир путін раніше оголосив «суперзброєю» рф.