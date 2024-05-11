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Ракурс
Дедушка и внук подорвались на российской мине. Фото:

Дедушка и внук подорвались на российской мине в Херсонской области

11 мая 2024, 20:49
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Дідусь з онуком підірвалися на російській міні в Херсонській області.


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Трагічний випадок стався у селі Музиківка, коли вони випасали худобу поблизу каналу. Вибух прогримів через те, що на вибухонебезпечний предмет наступила коза. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

За його словами, 11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітки та живота. Його вже прооперували й життю дитини нічого не загрожує.

А в 63-річного чоловіка діагностували уламкове поранення ніг та спини. Лікарі вже надали йому необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у ДСНС повідомляли, що з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2024 року в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждало 669 осіб, з них 78 — діти. Загинули від російських мін та боєприпасів загинули понад 297 людей, з них 15 — дітей.

Источник: Ракурс


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