Оккупанты захватили несколько сел на Харьковщине. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n195238-okkupanty-zahvatili-shest-sel-v-harkovskoy-oblasti-deepstate-karta.html

Ракурс

Російські війська продовжують свій наступ у Харківській області.

.

У районі Липців та Вовчанська загарбники вже захопили шість сіл. Ці населені пункти вже переходять у червону зону. Зокрема, у районі Липців росіяни зайняли села Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка. Про це повідомив ресурс DeepState.

Зазначається, що загарбники намагаються закріплятися в населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Зелене. Тривають бої за Глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед основним завданням для росіян в цьому районі — окупувати Липці.

Загарбники також зайняли села Плетенівка та Огірцеве в районі Вовчанська та рухаються в бік цього міста. Ворожі підрозділи намагаються закріпитися в селах Гатище, Стариця, Бугруватка. Біля двох останніх населених пунктів помітили велику кількість піхоти.

За інформацією DeepState, ворог підібрався до північних околиць Вовчанська й намагається закріпитися, там тривають бої.

Повідомляється, що російське командування поступово заводить на Харківщину все більше сил, особливо піхоти. Ці підрозділи просуваються групами до населених пунктів і намагаються там закріплятися. Їх підтримує невелика кількість техніки, артилерія та авіація. Фіксується велика активність БпЛА та РЕБ.

Натомість українські Сили оборони намагаються зупинити ворога.

Нагадаємо, напередодні в ОСУВ «Хортиця» повідомляли, що у Харківській області на напрямках села Липці та міста Вовчанськ йдуть контрудари. Села Стрілеча, Пильна, Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве фактично перебувають в «сірій зоні» — там бої.