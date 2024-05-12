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Ракурс
Окупанти захопили кілька сіл на Харківщині. Карта: DeepState

Окупанти захопили шість сіл на Харківщині — DeepState (КАРТА)

12 тра 2024, 09:19
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Російські війська продовжують свій наступ у Харківській області.


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У районі Липців та Вовчанська загарбники вже захопили шість сіл. Ці населені пункти вже переходять у червону зону. Зокрема, у районі Липців росіяни зайняли села Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка. Про це повідомив ресурс DeepState.

Зазначається, що загарбники намагаються закріплятися в населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Зелене. Тривають бої за Глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед основним завданням для росіян в цьому районі — окупувати Липці.

Загарбники також зайняли села Плетенівка та Огірцеве в районі Вовчанська та рухаються в бік цього міста. Ворожі підрозділи намагаються закріпитися в селах Гатище, Стариця, Бугруватка. Біля двох останніх населених пунктів помітили велику кількість піхоти.

За інформацією DeepState, ворог підібрався до північних околиць Вовчанська й намагається закріпитися, там тривають бої.

Повідомляється, що російське командування поступово заводить на Харківщину все більше сил, особливо піхоти. Ці підрозділи просуваються групами до населених пунктів і намагаються там закріплятися. Їх підтримує невелика кількість техніки, артилерія та авіація. Фіксується велика активність БпЛА та РЕБ.

Натомість українські Сили оборони намагаються зупинити ворога.

Окупанти захопили кілька сіл на Харківщині. Карта: DeepState

Окупанти захопили кілька сіл на Харківщині. Карта: DeepState

Окупанти захопили кілька сіл на Харківщині. Карта: DeepState

Нагадаємо, напередодні в ОСУВ «Хортиця» повідомляли, що у Харківській області на напрямках села Липці та міста Вовчанськ йдуть контрудари. Села Стрілеча, Пильна, Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве фактично перебувають в «сірій зоні» — там бої.

Джерело: Ракурс


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