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Ракурс
Власти Волчанска прокомментировали информацию о заходе оккупантов в город

Власти Волчанска прокомментировали информацию о заходе оккупантов в город

12 мая 2024, 19:53
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Влада Вовчанська офіційно не підтвердила, що російські окупанти перебувають у населеному пункті. Водночас ситуація у місті залишається складною через обстріли.


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Зараз інформація офіційно не підтверджена, бо військові зараз працюють на північному рубежі самого міста, чути постріли автоматів і вибухи, але ви ж розумієте, що Вовчанськ розташований за чотири кілометри від кордону, тому ця зона постійно обстрілюється", — заявив очільник Вовчанської МВА

Кілька груп ДРГ у Вовчанську нейтралізовані/ліквідовані. Основні сили окупантів не заходили. Про це написав український воєнкор Богдан Мирошников.

Ворог зайшов у Вовчанськ з боку Гатища. Так, розпочинаються бої за місто, але темп просування окупантів на тій ділянці збитий. Вони намагатимуться взяти великою кількістю мʼяса. На харківському напрямку вся увага до районів н.п. Глибоке-Лукʼянці, — написав Мирошников.

За словами очільника міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі, інформація про присутність окупантів у Вовчанську офіційно не підтверджена — працюють українські військові.

Евакуація з міста триває під обстрілами. За останніми даними від влади, там залишається до 500 людей. Російська армія намагається знову захопити це містечко на Харківщині.

Источник: Ракурс


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