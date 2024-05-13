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Пограничники пленили жителя Луганщины, мобилизованного рашистами, скриншот видео
Кричал по-украински «Ребята, я свой» — пограничники пленили мобилизованного рашистами жителя Луганщины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195270-krichal-po-ukrainski-rebyata-ya-svoy-pogranichniki-plenili-mobilizovannogo-rashistami-jitelya.htmlРакурс
Прикордонники взяли в полон мобілізованого рашистами жителя Луганщини, який щирою українською кричав: «Хлопці, я свій».
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Відповідне відео сьогодні, 13 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що взятого у полон місцевого жителя мобілізували у лютому 2024 року.
Затриманий не мав засобів захисту і, за його словами, займався розносом їжі для окупантів, — зазначили у ДПСУ. — Він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково вийшов на позиції прикордонників бригади «Помста».