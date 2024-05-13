Пограничники пленили жителя Луганщины, мобилизованного рашистами, скриншот видео

https://racurs.ua/n195270-krichal-po-ukrainski-rebyata-ya-svoy-pogranichniki-plenili-mobilizovannogo-rashistami-jitelya.html

Ракурс

Прикордонники взяли в полон мобілізованого рашистами жителя Луганщини, який щирою українською кричав: «Хлопці, я свій».

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Відповідне відео сьогодні, 13 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що взятого у полон місцевого жителя мобілізували у лютому 2024 року.