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Пограничники пленили жителя Луганщины, мобилизованного рашистами, скриншот видео

Кричал по-украински «Ребята, я свой» — пограничники пленили мобилизованного рашистами жителя Луганщины (ВИДЕО)

13 мая 2024, 09:59
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Прикордонники взяли в полон мобілізованого рашистами жителя Луганщини, який щирою українською кричав: «Хлопці, я свій».


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Відповідне відео сьогодні, 13 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що взятого у полон місцевого жителя мобілізували у лютому 2024 року.

Затриманий не мав засобів захисту і, за його словами, займався розносом їжі для окупантів, — зазначили у ДПСУ. — Він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково вийшов на позиції прикордонників бригади «Помста».

Источник: Ракурс


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