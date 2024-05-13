Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прикордонники полонили жителя Луганщини, якого мобілізували рашисти, скріншот відео

Кричав українською «Хлопці, я свій» — прикордонники полонили мобілізованого рашистами жителя Луганщини (ВІДЕО)

13 тра 2024, 09:59
999

Прикордонники взяли в полон мобілізованого рашистами жителя Луганщини, який щирою українською кричав: «Хлопці, я свій».


.

Відповідне відео сьогодні, 13 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що взятого у полон місцевого жителя мобілізували у лютому 2024 року.

Затриманий не мав засобів захисту і, за його словами, займався розносом їжі для окупантів, — зазначили у ДПСУ. — Він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково вийшов на позиції прикордонників бригади «Помста».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів