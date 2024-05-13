Прикордонники полонили жителя Луганщини, якого мобілізували рашисти, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195270-krychav-ukrayinskou-hlopci-ya-sviy-prykordonnyky-polonyly-mobilizovanogo-rashystamy-jytelya.html

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Прикордонники взяли в полон мобілізованого рашистами жителя Луганщини, який щирою українською кричав: «Хлопці, я свій».

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Відповідне відео сьогодні, 13 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що взятого у полон місцевого жителя мобілізували у лютому 2024 року.