Ракурсhttps://racurs.ua/
Прикордонники полонили жителя Луганщини, якого мобілізували рашисти, скріншот відео
Кричав українською «Хлопці, я свій» — прикордонники полонили мобілізованого рашистами жителя Луганщини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195270-krychav-ukrayinskou-hlopci-ya-sviy-prykordonnyky-polonyly-mobilizovanogo-rashystamy-jytelya.htmlРакурс
Прикордонники взяли в полон мобілізованого рашистами жителя Луганщини, який щирою українською кричав: «Хлопці, я свій».
.
Відповідне відео сьогодні, 13 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що взятого у полон місцевого жителя мобілізували у лютому 2024 року.
Затриманий не мав засобів захисту і, за його словами, займався розносом їжі для окупантів, — зазначили у ДПСУ. — Він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково вийшов на позиції прикордонників бригади «Помста».