В Сумской области начали эвакуацию из двух пограничных городов

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У Сумській області почали евакуювати людей з міст Білопілля та Ворожба.

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Відповідне розпорядження підписав начальник ОВА Володимир Артюх, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Ми маємо захищати своє населення. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів, — зазначив Артюх під час апаратної наради.

Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення розмістять в місцях компактного проживання на території області.

В ОВА нагадали, що продовжується в області евакуація населення з прикордонних громад у межах 5-кілометрової зони від кордону з рф, яка розпочалась ще в липні 2023 року.

Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах чотирьох районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом.

З січня по квітень цього року на території Сумщини від ворожих обстрілів та авіаційних ударів загинуло 40 жителів, поранено — 110, в тому числі 13 дітей. За минулий тиждень загинуло троє людей, поранено семеро, з них троє дітей.