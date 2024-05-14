Двое пенсионеров погибли в Волчанской общине из-за обстрелов. Фото: Олег Синегубов

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Ракурс

Двоє місцевих жителів стали жертвами російських обстрілів у Вовчанській громаді Чугуївського району Харківщини.

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Зокрема, у Вовчанську 14 травня через обстріли загорівся приватний будинок, загинула 80-річна жінка. А в селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний. До цього потерпілих серед цивільних не було. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Очільник області додав, що росіяни не припиняють спроб просуватися на Вовчанському напрямку. На північних околицях міста точаться активні стрілецькі бої.

Наші воїни роблять все можливе і неможливе, щоб стабілізувати ситуацію по всіх напрямках та знищують ворога, зачищаючи Вовчанськ від російських ДРГ, — зазначив він.

Нагадаємо, напередодні керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко заявив, що за останні три дні Вовчанськ постраждав так, як не страждав із 2022 року. Відмічається, що кількість ударів керованими авіабомбами по місту зашкалює.