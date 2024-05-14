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Российские захватчики снова ударили по жилой застройке Харькова, фото: УНН

Рашисты ударили по центру Харькова — 15 пострадавших

14 мая 2024, 17:34
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Росіяни сьогодні, 14 травня, у другій половині дня завдали кілька ударів по Харкову, зокрема по житловій забудові у центральній частині міста.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання зафіксовані в 12-поверхівку та територію поряд. Також пошкоджено не менше 10 гаражів на території житлового будинку, — зазначив він. — На місці працюють спеціалісти. Інформація про постраждалих не надходила. Триває поквартирний обхід.

Наразі відомо про 15 постраждалих. Серед них:

  • 28-річний чоловік 28 років у важкому стані;
  • 78-річна жінка у середньому стані;
  • п’ять людей з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років;
  • одна дитина госпіталізована з легкими травмами.

Источник: Ракурс


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