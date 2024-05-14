Рашисти вдарили по центру Харкова — 15 постраждалих

Російські загарбники знову вдарили по житловій забудові Харкова, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n195322-rashysty-vdaryly-po-centru-harkova-15-postrajdalyh.html

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Росіяни сьогодні, 14 травня, у другій половині дня завдали кілька ударів по Харкову, зокрема по житловій забудові у центральній частині міста.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання зафіксовані в 12-поверхівку та територію поряд. Також пошкоджено не менше 10 гаражів на території житлового будинку, — зазначив він. — На місці працюють спеціалісти. Інформація про постраждалих не надходила. Триває поквартирний обхід.

Наразі відомо про 15 постраждалих. Серед них: