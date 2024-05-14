Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n195325-nu-chuvaki-do-svidaniya-protivotankisty-vsu-unichtojili-tehniku-vraga-video.html

Ракурс

Відео роботи протитанкістів зі знищення ворожої бронетехніки та окупантів сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі опублікувала 47-а окрема механізована бригада.

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Протитанкісти 47 окремої механізованої бригади розривають броню та окупантів. А також виконують дуже важливу та потужну роль — прикривають нашу піхоту, — зазначається в описі відео.

Зазначається, що на рахунку протитанкістів за доволі короткий період часу:

чотири танки;

дві БМП;

три БТР;

дві МТ-ЛБ;

багі.