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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Ну, чуваки, до свидания — противотанкисты ВСУ уничтожили технику врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195325-nu-chuvaki-do-svidaniya-protivotankisty-vsu-unichtojili-tehniku-vraga-video.htmlРакурс
Відео роботи протитанкістів зі знищення ворожої бронетехніки та окупантів сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі опублікувала 47-а окрема механізована бригада.
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Протитанкісти 47 окремої механізованої бригади розривають броню та окупантів. А також виконують дуже важливу та потужну роль — прикривають нашу піхоту, — зазначається в описі відео.
Зазначається, що на рахунку протитанкістів за доволі короткий період часу:
- чотири танки;
- дві БМП;
- три БТР;
- дві МТ-ЛБ;
- багі.
І це без урахування росіян, адже протитанкісти працюють і по великому скупченню ворога, — наголошується в повідомленні.