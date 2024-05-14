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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Ну, чуваки, до побачення — протитанкісти ЗСУ знищили техніку ворога (ВІДЕО)

14 тра 2024, 18:59
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Відео роботи протитанкістів зі знищення ворожої бронетехніки та окупантів сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі опублікувала 47-а окрема механізована бригада.


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Протитанкісти 47 окремої механізованої бригади розривають броню та окупантів. А також виконують дуже важливу та потужну роль — прикривають нашу піхоту, — зазначається в описі відео.

Зазначається, що на рахунку протитанкістів за доволі короткий період часу:

  • чотири танки;
  • дві БМП;
  • три БТР;
  • дві МТ-ЛБ;
  • багі.

І це без урахування росіян, адже протитанкісти працюють і по великому скупченню ворога, — наголошується в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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