В Киеве под аварийные отключения подпадут 10% потребителей — КГВАhttps://racurs.ua/n195332-v-kieve-pod-avariynye-otklucheniya-podpadut-10-potrebiteley-kmva.htmlРакурс
В Україні зберігається значний дефіцит в енергосистемі через масштабні пошкодження українських електростанцій, спричинені російськими ракетними ударами.
У зв’язку з цим та через спричинене прохолодною погодою збільшення споживання у Києві вводяться графіки аварійних відключень, зокрема і для населення. Про це повідомляє прес-служба КМВА.
Обсяги відключень незначні, близько 10% споживачів. Відключення будуть задіяні орієнтовно до 23−00 цієї доби. Для промислових споживачів так само є обмеження, — вказано в повідомленні.
У КМВА наголошують, що обмеження споживання — це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми.
Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад — це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми! — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.