Экстренные отключения электроэнергии вводят во всех регионах Украины — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n195331-ekstrennye-otklucheniya-elektroenergii-vvodyat-vo-vseh-regionah-ukrainy-ukrenergo.htmlРакурс
«Укренерго» сьогодні, 14 травня, у період з 21.00 до 24.00 запроваджує контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.
Про це повідомляється у Telegram-каналі компанїі.
Причина — значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби — з 00.00 до 24.00.
Повідомлення про запровадження графіків аварійних відключень (ГАВ) з’явилися і у Telegmra-каналах обленерго.
Зокрема, «Волиньобленерго» повідомляє, що відключення почергово вводяться по всій області.
Протягом 15 хв після отримання команди регіонального диспетчера НЕК «Укренерго» «Волиньобленерго» змушене вводити у дію ГАВ і для підприємств, і для населення негайно та без попередження, — зазначають у компанії. — Спрогнозувати тривалість відключення неможливо. ГАВ тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго».
Зазначається, що енергетики змушені застосовувати ГАВ у разі несподіваного виникнення аварійного дефіциту потужності в енергосистемі і коли частота електричного струму впала нижче як 49,6 Гц.
Кожна черга ГАВ — це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти згідно із розпорядженням НЕК «Укренерго». ГАВ — це не конкретні адреси споживачів та терміни відключення, — додають у «Волиньобленерго».