В Україні вводять екстрені відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n195331-ekstreni-vidkluchennya-elektroenergiyi-vvodyat-v-usih-regionah-ukrayiny-ukrenergo.html

Ракурс

«Укренерго» сьогодні, 14 травня, у період з 21.00 до 24.00 запроваджує контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі компанїі.

Причина — значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби — з 00.00 до 24.00.

Повідомлення про запровадження графіків аварійних відключень (ГАВ) з’явилися і у Telegmra-каналах обленерго.

Зокрема, «Волиньобленерго» повідомляє, що відключення почергово вводяться по всій області.

Протягом 15 хв після отримання команди регіонального диспетчера НЕК «Укренерго» «Волиньобленерго» змушене вводити у дію ГАВ і для підприємств, і для населення негайно та без попередження, — зазначають у компанії. — Спрогнозувати тривалість відключення неможливо. ГАВ тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго».

Зазначається, що енергетики змушені застосовувати ГАВ у разі несподіваного виникнення аварійного дефіциту потужності в енергосистемі і коли частота електричного струму впала нижче як 49,6 Гц.