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Ракурс
У Києві запроваджують відключення електроенергії, фото: «Українська правда»

У Києві під аварійні відключення підпадуть 10% споживачів — КМВА

14 тра 2024, 22:14
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В Україні зберігається значний дефіцит в енергосистемі через масштабні пошкодження українських електростанцій, спричинені російськими ракетними ударами.


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У зв’язку з цим та через спричинене прохолодною погодою збільшення споживання у Києві вводяться графіки аварійних відключень, зокрема і для населення. Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Обсяги відключень незначні, близько 10% споживачів. Відключення будуть задіяні орієнтовно до 23−00 цієї доби. Для промислових споживачів так само є обмеження, — вказано в повідомленні.

У КМВА наголошують, що обмеження споживання — це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми.

Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад — це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми! — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.

Джерело: Ракурс


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