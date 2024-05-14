У Києві запроваджують відключення електроенергії, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n195332-u-kyievi-pid-avariyni-vidkluchennya-pidpadut-10-spojyvachiv-kmva.html

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В Україні зберігається значний дефіцит в енергосистемі через масштабні пошкодження українських електростанцій, спричинені російськими ракетними ударами.

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У зв’язку з цим та через спричинене прохолодною погодою збільшення споживання у Києві вводяться графіки аварійних відключень, зокрема і для населення. Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Обсяги відключень незначні, близько 10% споживачів. Відключення будуть задіяні орієнтовно до 23−00 цієї доби. Для промислових споживачів так само є обмеження, — вказано в повідомленні.

У КМВА наголошують, що обмеження споживання — це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми.