Генштаб ВСУ заявил о "перемещении на более выгодные позиции" в районе Волчанска

https://racurs.ua/n195335-genshtab-zayavil-o-peremeschenii-na-bolee-vygodnye-pozicii-v-rayone-volchanska.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні 14 травня, що українські війська «перемістилися на вигідніші позиції» біля міста Вовчанськ та села Лук’янці у Харківській області.

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На окремих ділянках, у районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістилися на більш вигідні позиції, — йдеться у зведенні Генштабу.

Вовчанськ та Лук’янці розташовані на півночі Харківської області поблизу кордону з росією.

Тим часом американський Інститут вивчення війни пише у своєму зведенні, що темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області за останню добу сповільнилися.

За оцінкою аналітиків, характер наступальної активності армії рф відповідає версії, що пріоритетом російських військових є створення буферної зони в районі кордону, а не глибше проникнення до Харківської області.

Українські військові звільнили Вовчанськ восени 2022 року. Так швидко підійти до міста армії рф вдалося насамперед завдяки стрімкому захопленню Плетенівки та Гатища у прикордонній зоні, про що повідомляють аналітики моніторингової групи Deep State.

Росіяни роблять спроби закріпитися на північних околицях Вовчанська з метою подальшого просування та заняття населеного пункту, повідомляє паблік Deep State.

Також у повідомленні йдеться, що армія рф «за допомогою залучення великої кількості піхоти намагається займати будинки на півночі міста».

Паблік пише, що йдуть тяжкі бої, причому росіян активно підтримує артилерія.