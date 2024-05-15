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Ракурс
На улицах Волчанска уничтожили два российских танка

На улицах Волчанска уничтожили два российских танка (ВИДЕО)

15 мая 2024, 12:48
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У Вовчанськ противник вже пробує заводити важку техніку. Два російські танки знищили сьогодні 57-а та 71-а бригади.


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Росіяни, схоже, готові дорого платити за спроби закріпитися в місті.

На Харківщині росіяни призупинили наступ, намагаючись закріпитися на захоплених територіях. Про це 15 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На півночі Вовчанська ЗСУ намагаються не допустити накопичення російських сил та техніки.

Источник: Ракурс


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