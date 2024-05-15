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На улицах Волчанска уничтожили два российских танка
На улицах Волчанска уничтожили два российских танка (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195345-na-ulicah-volchanska-unichtojili-dva-rossiyskih-tanka-video.htmlРакурс
У Вовчанськ противник вже пробує заводити важку техніку. Два російські танки знищили сьогодні 57-а та 71-а бригади.
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Росіяни, схоже, готові дорого платити за спроби закріпитися в місті.
На Харківщині росіяни призупинили наступ, намагаючись закріпитися на захоплених територіях. Про це 15 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На півночі Вовчанська ЗСУ намагаються не допустити накопичення російських сил та техніки.